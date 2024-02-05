CERN daha büyük bir Hadron çarpıştırıcı için harekete geçiyor

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nün (CERN) teklifi onaylandığı takdirde, yeni çarpıştırıcı mevcut dev makineden üç kat daha büyük olacak.

Ancak 21 milyar dolardan fazla fiyat etiketi bazı üyelerin dikkatini çekti ve harcama "pervasız" olarak nitelendirildi.

Yalnızca ilk inşaat maliyeti olan bu para, İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'ne üye ülkelerden gelecek ve bazı uzmanlar bunun ekonomik açıdan mantıklı olup olmadığını sorguluyor.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) en büyük başarısı, 2012 yılında Higgs Bozonu adı verilen yeni bir parçacığın tespit edilmesiydi.

Ancak o zamandan bu yana, fiziğin iki kutsal kasesinin (karanlık madde ve karanlık enerji) izini sürme tutkusunun anlaşılması zor olduğu ortaya çıktı ve bazı araştırmacılar daha ucuz seçeneklerin olduğuna inanıyor.

Yeni makineye Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) adı veriliyor. Cern'in Genel Müdürü Prof Fabiola Gianotti, eğer onaylanırsa bunun "güzel bir makine" olacağını söyledi.

"Bu, insanlığın Evren hakkındaki bilgimizle ilgili temel fizikteki soruları yanıtlamada ileriye doğru muazzam adımlar atmasına olanak sağlayacak bir araç. Ve bunu yapabilmek için, bu soruları yanıtlayacak daha güçlü bir araca ihtiyacımız var"

Cern, Cenevre yakınlarında, İsviçre ve Fransa sınırında yer alıyor.

LHC, çevresi 27 km olan bir yeraltı dairesel tünelinden oluşuyor.

Atomların (hadronların) içini hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine ışık hızına yakın hızlara hızlandırıyor ve belirli noktalarda onları dünyadaki diğer atom parçalayıcılardan daha sert bir şekilde birbirine çarpar.

Çarpışmalardan arta kalan daha küçük atom altı parçacıklar, bilim adamlarının atomların hangi maddeden oluştuğunu ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini anlamalarına yardımcı oluyor.