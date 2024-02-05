İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, El Halil, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerinde Filistinlilerin evlerini bastı.

El Halil'in kuzeyindeki Halhul beldesindeki baskında daha önce serbest bırakılan eski Filistinli tutuklu Mahir el-Atraş, oğlu ve başka bir Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'in merkezinde de bir eve düzenlenen baskında bir Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri beldede baskın düzenledikleri evlerde eşyaları da tahrip etti.

Cenin'in Arrabe beldesinde evlere düzenlenen baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Tubas kentinde iş makineleriyle gerçekleşen baskında pek çok noktaya keskin nişancı yerleştirildi, 2 ev basılarak eşyaları tahrip edildi.

Aynı şekilde Ramallah'ın Silvad beldesinde de bir evin eşyalarına zarar verildi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

Dün Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 512'ye yükseldiği belirtilmişti.