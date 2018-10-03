Rus hükümeti doların kullanımını azaltmaya çalışıyor

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Dolar işlemlerinin yasaklanmasına dair bir çalışmanın ise olmadığına işaret edilen açıklamada, “Dolar dolaşımına yönelik herhangi bir yasak veya kısıtlama gündemimizde yok” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin dolara bağımlılığının azaltılması için çalışmalar yapıldığı vurgulanarak, "Rus hükümetinin ekonomik ve mali alanları, ekonomimizin ABD para birimine olan bağımlılığını azaltma konusunda çalışıyor. Bunun yanı sıra, yurt dışı işlemlerde kullanılan paranın da ulusal para birimine çevrilmesi için teşvikler ve mekanizmalar yaratılması üzerinde de çalışmalar devam ediyor" denildi.

"Söz konusu çalışmalar, hükümetin stratejik yönünü yansıtıyor"

Açıklamada, söz konusu çalışmaların, çeşitli ortamlarda dile getirilen kişisel girişimlerle ilişkisinin bulunmadığı ve hükümetin stratejik yönünü yansıttığı kaydedildi.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin bir süre önce yaptığı açıklamada, savunma sanayii dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise dün, Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA