Hiç vaka görülmediğinin iddia edildiği Kuzey Kore'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma ile ilgili sıkı önlemler alındı.

Kuzey Kore'den uluslararası seyahatler de neredeyse tamamen yasaklandı.

Bir grup Rus diplomat da Kuzey Kore'den ayrılmak için hazırlıklar yaptı fakat ulaşım aracı eksiği vardı.



Diplomatlar çareyi demiryolu altyapısının bakımı için gerekli mürettebat ve malzeme taşımak üzere kullanılan drezin ile buldular.

Rusya sınırına kadar drezin ittiler

Diplomatlar ile aileleri, Başkent Pyongyang'dan drezine ulaşabilmek için 32 saat trenle, 2 saat de otobüsle yolculuk etti.

Ardından sekiz kişilik grup, Rusya sınırına kadar da bir kilometre kadar drezin itti ve ülkelerine döndü.