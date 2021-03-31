Rusya'nın bu sefer de İtalya ile arasında casusluk krizi çıktı. İtalyan polisi, casusluk şüphesi ile Rus silahlı kuvvetlerine bağlı olarak çalışan bir elçilik görevlisini ve İtalyan donanmasında görevli bir kaptanı yakaladı.

İtalyan donanma kaptanının Rus askere para karşılığı belge verdiği sırada suç üstü yapıldığı duyuruldu. İki şüpheliye de casusluk ve devlet güvenliğiyle ilgili suçlamalar yöneltildi, İtalyan kaptan tutuklandı.

Gözaltındaki Rus görevlinin diplomatik statüsüyle ilgili olarak durumunun değerlendirildiği açıklandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, olayla bağlantılı 2 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Rusya'nın Roma Büyükelçisi de İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kremlin: İtalya ile iyi ilişkilerimizin etkilenmemesini umuyoruz

Rusya'dan mütekabiliyet açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını "Üzüntüyle karşıladık" dedi. Mütekabiliyet esasına göre adım atacaklarını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada da "İtalya ile iyi ilişkilerimizin bu olaydan etkilenmemesini umuyoruz" denildi.

"Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise"

Çizme basınında İtalyan kaptan ile Rus askeri görevli arasındaki görüşmede, gizli belge transferinin 5 bin euro karşılığında yapılacağı iddia edildi.

Söz konusu belgelerde NATO ile ilgili gizli bilgilerin de olabileceği öne sürüldü. Olayın Soğuk Savaş'tan bu yana ilişkilerde yaşanan en ciddi hadise olduğu yazıldı.