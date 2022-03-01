Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, bir Rus askerin annesiyle son yazışmasını Genel Kurul'da yaptığı konuşmada okudu.

Kendisini Kırım'da tatbikatta sanan annesine gerçekleri anlatan Alexsei adlı asker, çok korktuğunu, şehirleri bombaladıklarını, sivilleri bile vurduklarını söylüyor.

Kendilerine "Ukrayna’da çok iyi karşılanacaksınız" dendiğini belirten Rus asker, "insanlar araçlarımızın altına yatıyor, geçişimize izin verilmiyor. Bu çok zor anne” sözlerine yer veriyor.

Mesajları okuyan BM Temsilcisi, Rus askerin bu mesajlardan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.