Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus askerin annesiyle son yazışması: Sivillere bile ateş ediyoruz
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi, bir Rus askerin annesi ile son mesajlaşmasını okudu. Askerin annesine, "sivillere bile ateş ediyoruz, çok korkuyorum" dediği ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, bir Rus askerin annesiyle son yazışmasını Genel Kurul'da yaptığı konuşmada okudu.
Kendisini Kırım'da tatbikatta sanan annesine gerçekleri anlatan Alexsei adlı asker, çok korktuğunu, şehirleri bombaladıklarını, sivilleri bile vurduklarını söylüyor.
Kendilerine "Ukrayna’da çok iyi karşılanacaksınız" dendiğini belirten Rus asker, "insanlar araçlarımızın altına yatıyor, geçişimize izin verilmiyor. Bu çok zor anne” sözlerine yer veriyor.
Mesajları okuyan BM Temsilcisi, Rus askerin bu mesajlardan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 17:56
- 17:50
- 17:49
- 17:39
- 17:34
Sıradaki Haber
Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakerelerin tarihi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz