Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus asker 3 bombadan da kurtuldu
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Donbas'taki cephe hattından ilginç bir görüntü geldi. O görüntülerde bir Rus asker arka arkaya üzerine atılan üç bombadan da kurtuluyor. İşte Rus askerin kıl payı hayatta kaldığı o anların görüntüleri...
Donbas bölgesinde Rus asker üzerine atılan 3 bombadan da kurtuldu.
Görüntülerde, siperde yatan asker, atılan ilk bombayı uzaklaştırıyor. Ardından yer değiştiriyor.
Ancak, askerin üzerine drondan bir bomba daha atılıyor. Bomba yanında patlıyor. Asker bu saldırıdan da kıl payı kurtuluyor.
Ancak askerin üzerine bir bomba daha atılıyor. Bomba, Rus askerin uzağına düşerek patlıyor.
Tedavi sonrası cepheye döndü
Ukrayna'nın yayımladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Rusya olayı doğruladı. Görüntülerin Mart ayına ait olabileceği belirtildi.
Üç bombadan da kurtulan askerin tedavi edildiği ve Donbas'taki görevine devam ettiği açıklandı.
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