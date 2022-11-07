Donbas bölgesinde Rus asker üzerine atılan 3 bombadan da kurtuldu.

Görüntülerde, siperde yatan asker, atılan ilk bombayı uzaklaştırıyor. Ardından yer değiştiriyor.

Ancak, askerin üzerine drondan bir bomba daha atılıyor. Bomba yanında patlıyor. Asker bu saldırıdan da kıl payı kurtuluyor.

Ancak askerin üzerine bir bomba daha atılıyor. Bomba, Rus askerin uzağına düşerek patlıyor.

Tedavi sonrası cepheye döndü

Ukrayna'nın yayımladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rusya olayı doğruladı. Görüntülerin Mart ayına ait olabileceği belirtildi.

Üç bombadan da kurtulan askerin tedavi edildiği ve Donbas'taki görevine devam ettiği açıklandı.