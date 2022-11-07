Bu yıl yapılan seçimlerde iktidar, Ulusal Meclis'te çoğunluğu kaybederken Macron'un, muhalefetin engellemelerini gerekçe göstererek meclisi feshetme yoluna gideceği belirtiliyor.

JDD gazetesinde dün "Macron (meclisin) fesih operasyonuna hazırlıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Macron'un yeni bir yasama seçiminin kaçınılmaz olduğunu zihinlere yerleştirmeye başladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

"Soru artık (meclisin) feshedilip edilmeyeceği değil, ne zaman olacağı" yorumu yapılan haberde, Macron'un partisi Rönesans’ın da buna hazırlıklı olduğu aktarıldı.

"Partililer her ihtimale hazırlıklı"

Rönesans Partisi Genel Sekreteri Stephane Sejourne'nin, partilerinin her ihtimale hazırlıklı olduğunu ve operasyonel sonuç için bir aydır çalıştığını ifade ettiği kaydedilen haberde, karar verilmesi durumunda fesih protokolünün de hazır olduğunun altı çizildi.

Aynı gün France 3 kanalında açıklama yapan hükümet sözcüsü Olivier Veran da Fransızların meclisin feshedilmesini istemediğini, fesih kararının, sadece parlamentonun tamamen bloke edildiği durumlarda alındığını aktardı.

Öte yandan muhalefet cephesindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekili Sebastien Chenu ile sol cepheden Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Clementine Autain, seçmenin karşısına tekrar çıkmaya hazır olduklarını dile getirdi.