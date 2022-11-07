Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, eleştirilen liman satışı ihalesinin iptal olduğunu "Dedeağaç limanı satılmıyor…” başlığıyla duyurdu.

Buna göre, Dedeağaç Liman Teşkilatı’nın hisselerinin yüzde 67’sinin satışına ilişkin ihale iptal edildi.



Gazete, kararda Yunanistan Maliye Bakanlığının etkili olduğunu yazdı.

"Ukrayna savaşı nedeniyle limanın artan önemi dikkate alındı"

Kararın alınmasında ekonomik ve savunma hedefleri ile enerji parametrelerinin dikkate alındığı, iptalin sebebinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle limanın öneminin artması olduğu belirtildi.

Satış ihalesine ilişkin bütün faktörler dikkatlice incelendikten sonra ihalenin yeniden açılacağı ifade edildi.

"Yunanistan'a şantaj yapıldı"

Dedeağaç liman satışının iptali kararını eleştirenler de var.

Yunan gazeteci Petros Uçis, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "muhtemelen Yunan hükümetine şantaj yapıldı" dedi.

Rusya veya Çin'in Atina'ya baskıyla bu kararı aldırmış olabileceğini öne sürdü.

Birçok kesim satışa karşı çıkıyordu

Başta ana muhalefet partisi SYRİZA olmak üzere Yunanistan'da birçok kesim Dedeağaç Limanı’nın satışına karşı çıkıyordu.

Limanın başta ABD olmak üzere yabancı şirketlere satılacak olması tepki çekiyordu.



Dedeağaç Limanı hali hazırda ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından askeri sevkiyatlarda kullanılıyor.

"ABD 40-50 Black Hawk gönderecek"

Yunanistan, silahlanma ısrarından da vazgeçmiyor.

Dedeağaç limanına temmuz ayında 51 adet zırhlı muharebe aracı sevk eden ABD'nin Yunanistan'a yeni askeri helikopterler göndereceği öne sürüldü.



Pentapostagma haber sitesi, 40 ila 50 adet UH60A BlackHawk helikopterin Yunan ordusu için gönderileceğini yazdı.



Habere göre, Amerikan helikopterleri mevcut UH1'lerin yerini alacak.