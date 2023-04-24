Rumlar Larnaka'ya deniz üssü kurma projesi için Fransa ile görüştü

Güney Kıbrıs'ta haftalık yayın yapan Simerini gazetesinde yer alan haberde, daha önce planlanan fakat COVID-19 salgını ve ekonomik sebeplerle rafa kaldırılan Mari'ye bir deniz üssü kurulmasının tekrar gündeme geldiği ve bu konuda Rum yönetimi ile Fransa'nın ilk görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Haberde, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in sıcak baktığı deniz üssüne olumlu yaklaşan Fransa'nın, projenin masraflarının Rumlar tarafından karşılanmasını istediği iddia edildi.

Deniz üssü ile ilgili görüşmenin tarihi ve katılan yetkililerin kimliklerine ilişkin detay verilmeyen haberde, kurulacak üssün sadece GKRY ve Fransa için değil, İsrail, Mısır ve bölgede seyredecek diğer ülke savaş gemilerinin faydasına olacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Larnaka Mari'ye kurulacak deniz üssünün Rum yönetimine getireceği avantajlar sıralanarak, böyle bir üssün caydırıcılığı artıracağı, "Mavi Vatan"ın deniz hakimiyetinin Türkiye tarafından kontrolü ile Türkiye'nin Kıbrıs’ı kendi "mandası" haline getirmesinin engelleneceği ileri sürüldü.

Güney Kıbrıs basınına göre, Mari'ye kurmak istedikleri deniz üssü konusu Nikos Anastasiadis döneminde gündeme gelmiş fakat ekonomik sorunlar ve halen Ada'da üsleri bulunan İngiltere'nin yaklaşımları nedeniyle vazgeçilmişti.