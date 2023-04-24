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Dünya
AA 24.04.2023 11:16

Avrupa'dan Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumunu "kabul edilemez" buldu.

Avrupa'dan Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı'nın eski Sovyet ülkelerinin egemenliğiyle ilgili sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Borrell, 1991'de bağımsızlığını elde eden eski Sovyet ülkelerinin egemenliğinin sorgulanamayacağını belirterek "AB bu açıklamaların Çin'in resmi politikasını temsil etmediğini varsaymaktadır." dedi.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.

Le Monde gazetesine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Lu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kırım'ın ilhakının uluslararası hukuk açısından yasa dışılık teşkil ettiğini anımsatarak Büyükelçi'nin sözlerinin Çin'in pozisyonunu yansıtıp yansıtmadığının Pekin tarafından izaha kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bu arada, Fransa'daki 80 parlamenter, Le Monde gazetesi aracılığıyla tepki gösteren ortak bildiri yayımladı.

Bildiride Lu'nun açıklamalarının uluslararası hukuka açıkça aykırılık oluşturduğu ve Fransa'nın müttefiki Avrupa ülkelerine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Çin Büyükelçisi'ni "istenmeyen adam" ilan etmesi istenilen bildiride, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla durumun kırılganlaştığı Avrupa'dan da güçlü bir tepkinin yükselmesi gerektiğine işaret edildi.

Öte yandan, ülke basını Çin Büyükelçisi'nin açıklamaları nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılabileceğini yazdı.

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