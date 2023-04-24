Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2023 11:11

Moskova'da patlayıcı taşıyan İHA düştü, Kırım'da deniz İHA'larıyla saldırı yapıldı

Rusya'nın Moskova bölgesinde patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracı (İHA) düşerken Kırım'ın Sivastopol şehrinde bulunan Rus savaş gemilerine yönelik de deniz İHA'larıyla saldırı girişiminde bulunuldu.

Moskova'da patlayıcı taşıyan İHA düştü, Kırım'da deniz İHA'larıyla saldırı yapıldı
[Fotograf: AA]

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Moskova bölgesinde patlayıcı taşıyan bir İHA'nın düştüğü tespit edildi.

Rus basınına yansıyan detaylarda ise İHA’nın Ukrayna yapımı UJ-22 Airborne model olduğu ve yaklaşık 500 gram C4 taşıdığı bilgilerine yer verildi.

Rus donanmasına saldırı

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol'un sözde valisi Mihail Razvojayev, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki limanda konuşlandırılan donanma gemilerine yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Saldırıda bulunan bir deniz İHA'sının imha edildiğini kaydeden Razvojayev, bir başka deniz İHA'sının ise kendini patlattığını ifade etti.

Razvojayev, saldırı nedeniyle bölgede herhangi bir hasarın kaydedilmediğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

ETİKETLER
Kırım Moskova
Sıradaki Haber
Küresel askeri harcamalarda yeni rekor kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
12:50
ABD'de motoru alev alan uçak Ohio'ya acil iniş yaptı
12:42
Nijerya'da menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e çıktı
12:41
Yargıtay'dan emsal karar: Bayramda 1 saat çalışan işçi tam yevmiye hak eder
12:30
Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık
12:26
AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı
İspanya'da matadorlar boğa güreşlerinde yeni sezona hazırlanıyor
İspanya'da matadorlar boğa güreşlerinde yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ