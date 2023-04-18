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Dünya
AA 18.04.2023 12:52

Rum başpiskopostan Kıbrıs'ta silahlanma çağrısı

Rum Ortodoks Kilisesi'nin yeni Başpiskoposu Yeorgios skandal bir açıklamaya imza attı. Halka seslenen Yeorgios, "Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz" dedi.

Rum başpiskopostan Kıbrıs'ta silahlanma çağrısı
[Fotograf: DHA]

Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma çabası sürüyor. 

Son olarak Rum Ortodoks Kilisesi'nin yeni Başpiskoposu Yeorgios  "Silahlanabilir, pekala kendimizi savunabilir ve pekala özgürlüğümüzü kazanabiliriz." dedi. 

Rum Başpiskopos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de eleştirdi. 
 
"Bizi Yunanistan’dan uzaklaştırmak istiyorlar” iddiasında bulundu. 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yanıt
 
Yeorgios’un sözlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeorgios’un açıklamaları çağ dışı" dedi.  Rum yönetimine sağduyu çağrısı yaptı. 
 
Ersin Tatar, bu tür açıklamaların bölgedeki barış ve huzura zarar verdiğini vurguladı. 
 
Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkesi olduğuna dikkat çeken Tatar, "Rumlar bunu da mı görmüyor?" dedi.
 
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "Bu, başpiskoposun hadsizliği. Yeorgios bir din adamı olarak açıklamalarından utanç duymalı" ifadelerini kullandı. 
 
Silah alımı için rekor bütçe
 
Rum Ordusu, silah alımı için 2021-2023 döneminde 500 milyon avro ayırarak son 20 yılın en büyük harcamasına imza atmıştı.  
 
ABD'nin, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu 2023 için kaldırma kararı da tepkileri beraberinde getirmişti.
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