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Dünya
AA 18.04.2023 12:53

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyinin "Hwasong-18" toplantısını protesto etti

Kuzey Kore, 13 Nisan'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı yeni tip katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füzeye (ICBM) dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından düzenlenen kamuya açık toplantıyı protesto etti.

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyinin "Hwasong-18" toplantısını protesto etti

KBS World'de yer alan habere göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Ri Pyong-chol, yaptığı açıklamada, rejimin gelişmiş stratejik silah denemelerinin "meşru müdafaayı pekiştirme önlemi" olduğunu söyledi.

Ri Pyong-chol, "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füzeye dair BMGK tarafından düzenlenen kamuya açık toplantıyı protesto ederek, gelişmiş silah programının ülkeyi artan ABD askeri tehditlerine ve beklenen bölgesel güvenlik endişelerine karşı korumanın yanı sıra caydırıcılığı amaçladığını belirtti.

Pyongyang'ın meşru müdafaa hakkını BMGK toplantısı aracılığıyla "provokasyon" ve "tehdit" olarak tanımladığı için ABD'yi kınayan Ri Pyong-chol, bunu "açık bir iç müdahale eylemi" olarak nitelendirdi.

Yeni tip balistik denemesi yaptı

Kuzey Kore, 13 Nisan'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalar arası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıklamıştı.

Katı yakıtla çalışan kıtalar arası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik füze sistemi olduğu biliniyor.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

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