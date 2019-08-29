Ruhani, TV’de yayınlanan konuşmasında, “ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşa karşı birleşmeliyiz ve bu savaşı kazanmalıyız” ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ABD’yle yaptırımları kaldırana kadar bu ülkeyle müzakere etmeyeceklerini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı, gündemdeki Trump ile müzakere konusuna ilişkin ise “Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem" demişti.

ABD yönetimi, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.

İki ülke arasındaki tansiyon hala yüksek.

Kaynak: Reuters