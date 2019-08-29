Sıkı ve zorlu görüşmelerin ardından, 5-Yıldız Hareketi ve PD liderleri İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yeni hükümetin bir kez daha istifa eden başbakan Giuseppe Conte tarafından yönetilmesi gerektiğini söylediler.

İki tarafın ortak bir politika platformunda ve bakanlar ekibinde anlaşmaya varmaları gerekiyor, ancak 5-Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio ve PD lideri Nicola Zingaretti, ülkenin iyiliği için ortak bir zemin bulma sözü verdiler.

Zingaretti gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtalya'yı seviyoruz ve bunu denemenin değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Kısa bir süre sonra konuşan Di Maio, "İtalyanlara taahhütler verdik ve yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Conte'yi bugün TSİ 10.30'da görüşmeye çağırdı ve Conate'ye yeni hükümeti kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters