Ruhani: Suudi Arabistan, ABD desteği olmadan Kaşıkçı'yı öldüremez

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kaşıkçı cinayetini "benzeri görülmemiş vahşice işlenmiş bir suç" şeklinde niteleyen Ruhani, "ABD'nin desteği olmadan hiçbir ülkenin böyle bir suç işleyeceğini düşünmüyorum. Görünüşe göre, bir ülkeye hükmeden bir kabile, süper gücün korumasına sahip" dedi.

Türkiye hükümetine cinayetin tüm boyutları ve yönlerini açığa kavuşturma çağrısı yapan Ruhani, "Kimse bugünün dünyasında ve yeni yüzyılda böyle organize bir cinayete tanıklık edeceğimizi ve bir sistemin bu kadar vahşice bir cinayeti planlayacağını hayal edemezdi" diye konuştu.

Ruhani, Kaşıkçı cinayetinin ABD, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri için insan hakları konusunda bir sınav olduğunu belirterek, "Bu işlenen cinayet ve faillerinden daha çok kınanması gereken onlara bu suçu işleme cesaretini veren güçtür" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı olayı nasıl başladı?

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının olduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine dair talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.

18 gün sonra gelen itiraf

Suudi Arabistan yönetimi daha sonra, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber