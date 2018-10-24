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Adalet Bakanı Gül'den 'Kaşıkçı soruşturması' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili olarak "Türk yargısı, emniyeti, istihbarat kurumları seferberlik başlattı, olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır" dedi.

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Adalet Bakanı Gülden Kaşıkçı soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı özel bir televizyon programnda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanının çağrısı dünyada yankı uyandırdı"

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 18 tutuklunun İstanbul'da yargılanması yönündeki çağrısının" bütün dünyada büyük yankı uyandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Adı geçen isimlerin başka ülkede olması, soruşturmanın tam anlamıyla yapılamamasına neden oluyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu kişilerin İstanbul'a iadesiyle ilgili bir konu. Bu uluslararası toplumun bu konunun aydınlatılması konusunda iradesi var. Bu çağrı cevapsız kalmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın çağrısı büyük ses getirdi."

"Olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır"

Bakan Gül, Kaşıkçı soruşturmasının titiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İade talepleri soruşturma aşamasında savcının, kovuşturma aşamasında hakim talebiyle oluyor. Olayla birlikte soruşturma başlatıldı, incelemeler sürüyor. Savcılık delillerle ilgili bir ihtiyaç duyarsa savcılık iade sürecini işletebilir. Bu konuyla ilgili soruşturma gizli bir şekilde ilerliyor. Bu konu savcılıkça neticelenmeden bir şey söylemek güç. Suudi makamlar da ölümle sonuçlandığını dile getirdiler. Türk yargısı, emniyeti, istihbarat kurumları seferberlik başlattı. Olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı
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