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Bakan Akar’dan ‘askerlikte yeni sistem’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı.

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Bakan Akardan askerlikte yeni sistem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündemi değerlendirdi.

Askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili konuşan Akar, “Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.” dedi.

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Bedellide başvuru sayısı 672 bin 306

Bedelli askerlik başvurularıyla ilgili son rakamları da paylaşan Akar, şu ana kadar 672 bin 306 gencin internet üzerinden, elektronik postayla müracaatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Akar, bedelli askerlik başvurusu yapıp, dekontlarını hazırlayıp teslim eden kişi sayısının ise 377 bin 410 olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hulusi akar, bedelli askerlik başvuru sayısı, bedelli
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