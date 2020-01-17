Dünya
Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti17 Ocak 2020 Cuma 16:17 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 17:31
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da kıldırdığı cuma namazında beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.
En önde saf tutan Ruhani, Cuma namazının sonunda aniden kalktı.
Namaz sonrasında duaya kalmadan İmam Humeyni Musalla Camii'nden ayrıldı.
İran Cumhurbaşkanı'nın aceleyle ayrılması dikkati çekti.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ruhani'nin hükümet aleyhine atılan sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiği yorumları yapıldı.
Kaynak: TRT Haber