ABD Hazine Bakanlığının İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırım listesine eklemesine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den tepki geldi.

İran’la ön koşulsuz görüşme gündemdeyken yeni bir yaptırım geldiğini vurgulayan ABD’nin “çocukça şeyler yapmaya başladığını” söyledi.

Zarif’in mal varlıkları donduruldu

Yaptırımlar kapsamında Cevad Zarif'in ABD'deki mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca Amerikan kişi ve kuruluşlarına Zarif ve ona ait kuruluşlar ile iş yapmaları yasaklandı.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında İran Dışişleri Bakanlığı'nın ABD seçimini etkilemeye çalıştığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile işbirliği halinde olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Kaynak: Reuters