ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Uluslararası Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine 8 Ocak 1960 doğumlu Muhammed Cevad Zarif'i eklemiştir” denildi.

Mal varlıkları donduruldu

Yaptırımlar kapsamında Cevad Zarif'in ABD'deki mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca Amerikan kişi ve kuruluşlarına Zarif ve ona ait kuruluşlar ile iş yapmaları yasaklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Zarif'in İran dini liderliği adına çalıştığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında İran Dışişleri Bakanlığı'nın ABD seçimini etkilemeye çalıştığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile işbirliği halinde olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

“Beni büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim”

Karardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, “ABD’nin beni hedef göstermesinin nedeni İran’ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

Trump, İran'a yeni yaptırımlar getiren kararnameyi 24 Haziran'da imzalamıştı

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA