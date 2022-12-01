Ülke basınındaki habere göre, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, askerlerinin Mozambik'te Haziran 2021'den itibaren terörle mücadele ettiğini belirtti.

Kagame, Mozambik'in talebi üzerine bu ülkeye daha fazla asker konuşlandırdıkları bilgisini paylaşarak, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde terörle mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bugün düzenlenen törenle Mozambik'e gönderilen Ruanda askerlerinin sayısı 2 bin 500'e yükseldi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Ruanda, Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan binlerce asker ülkede görev yapıyor.