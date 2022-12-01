Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Meclis'teki “kabul edilemez açıklamaları” ve Fransa Parlamentosu'nun İran’daki gelişmelere ilişkin “müdahaleci kararının” onaylanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Açıklamada, Fransız makamların İran’na yönelik “asılsız suçlamalarının” kınandığı ve “kabul edilemez suçlamaların şiddetle protesto edildiği” bilgisi verildi.

Diğer yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, “konuyu Paris’e ileteceğini” belirtti.