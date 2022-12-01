İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Riyad'da yapılan imza törenine burada resmi ziyarette bulunan Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin El Bayari, Navantia Başkanı Ricardo Dominguez katıldı.

Suudi Arabistan'ın Navantia'dan 5 savaş gemisi almasına ilişkin imzalanan anlaşma 2023'te nihai şeklini alacak.

İspanyol Bakan Maroto, anlaşmaya ilişkin "Her iki ülke hükümetleri arasındaki yoğun çalışmaların sonucu olan bu anlaşmayla başta San Fernando (Cadiz kentinde) olmak üzere Navantia'nın İspanya'daki tersanelerindeki iş yükünün önümüzdeki birkaç yıl boyunca garanti altına alınması için çok önemli bir adım atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Maroto, Suudi Arabistan ile yapılan bu anlaşmayla İspanya'nın bu sektördeki teknolojik ve endüstriyel taahhüdünü sürdürdüğünü kaydetti.