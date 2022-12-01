Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Washington ziyaretinde eşlik eden Savunma Bakanı Lecornu, Pentagon'da ABD'li mevkidaşı Austin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde kısa bir açıklama yapan Austin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verdiği destek konusunda Fransa'ya teşekkür etti.

Austin, "Rusya'nın saldırganlığı karşısında NATO, her zamankinden daha birlik ve kararlılık içinde." dedi.

ABD'nin Fransa'nın en eski müttefiki olmasından gurur duyduğunu belirten Austin, "Fransa ile ittifakımız sadece ortak stratejik çıkarlarımıza dayanmıyor. Aynı zamanda diplomasinin önemi konusundaki ortak anlayışımıza ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar büyük bir maliyetle oluşturulan kurallara dayalı uluslararası düzeni güçlendirme kararlılığımıza da dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'li bakan, iki ülkenin orduları arasındaki 2016'da imzalanan mutabakatı yenilediklerini belirterek, "Bu belge, Afrika'dan Hint-Pasifik'e kadar dünya çapında terörle mücadele taahhütlerimizi destekliyor, uzay ve siber alanlardaki iş birliğimizi destekliyor ve hibrit tehditlere karşı direncimizi artırıyor." dedi.

"Ortak Niyet Beyannamesi" olarak bilinen ve 28 Kasım 2016'da imzalanan mutabakatta, terörle mücadele, Çin'e karşı iş birliği, askeri istihbarat paylaşımı, siber ve uzay dahil 5 alanda ortaklık öngörüyor.

Fransız Bakan'dan ABD'li mevkidaşına teşekkür

Lecornu, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya karşı birlikte başlattığı "D-Day Çıkarması" olarak da bilinen Normandiya Muharebesi'nin yaşandığı kentte büyüdüğünü ifade ederek, Fransa'nın ABD'nin bu yardımını unutmadığını söyledi.

Fransız Bakan, Austin'e Ukrayna'nın savunma planlamasını NATO ortakları arasında koordine etmesine yardım ettiği için teşekkür etti.

Macron'un ABD ziyareti, "ABD ile Fransa arasında geçen yıl Avusturalya denizaltı anlaşması üzerine yaşanan diplomatik krizin ardından yapılan ilk resmi ziyaret" olarak önem arz ediyor.

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmayı Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile "AUKUS" olarak bilinen üçlü savunma iş birliği anlaşmasını imzalamıştı.

Fransa'nın tepkisini çeken anlaşmadan kısa süre sonra ABD Başkanı Joe Biden ile Macron 29 Ekim 2021'de Roma'da bir araya gelmiş, Fransa ile aralarında krize yol açan denizaltı anlaşmasını "beceriksiz" bir şekilde ele aldıklarını söylemişti.