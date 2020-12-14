Ruanda Sağlık Bakanı Daniel Ngamije, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin her iki aşı için de talepte bulunduğunu ve aşıyı muhafaza edecek soğuk hava zincirine sahip olduğunu ifade etti.

"Aşıyı Afrika'da alacak olan ilk ülkelerden biri olmayı umuyoruz"

"Ruanda hükümeti, COVID-19 aşısını 2021'in ilk çeyreğinde elde edecek. Aşıyı Afrika'da alacak olan ilk ülkelerden biri olmayı umuyoruz" diyen Bakan Ngamije, ilk aşamada nüfusun yüzde 20'sinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Ngamije ayrıca halka aşıyı ücretsiz olarak sunacaklarını ve aşılanacak öncelikli kişileri seçmeye başladıklarını aktardı.

6 bin 559 vaka, 56 ölüm

12 milyondan fazla nüfusa sahip Ruanda'da 6 bin 559 kişide virüse rastlanırken, 56 kişi COVID-19'dan ötürü hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, geçen ay yaptığı açıklamada, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söylemiş, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirmişti.

