The New Times'ın haberine göre, Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, gelecek yıl boyunca Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında yaşayanlara yeni üretilen aşının vurulacağını söyledi.

Aşının pek çok ülkede denendiğini ve güvenli olduğunu belirten Gashumba, kampanyanın her iki ülkenin de ortak yararına olduğunu dile getirdi.

Aşının kullanılacağı kampanyada öncelik sınır ticareti yapanlar, polisler ve sağlık görevlilerine verilecek.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği KDC'de Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayladığı Merck aşısı 250 bin kişiye vuruldu.

Can almayı sürdüren virüs, 2013'ün aralık ayında ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Kaynak: AA