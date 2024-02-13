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Dünya
Independent 13.02.2024 06:10

RSF: İsrail'in gazetecileri kasten hedef almasına dair kanıtlar var

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ordusunun gazetecileri kasten hedef aldığına dair kanıtların arttığını belirtti.

RSF: İsrail'in gazetecileri kasten hedef almasına dair kanıtlar var
[Fotograf: AFP]

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 7 Ekim'den bu yana bölgede gazetecilere karşı işlendiğinden şüphelenilen savaş suçlarıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iki şikayette bulunduğunu açıkladı.

RSF, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a gönderdiği mektupta "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bazı durumlarda gazetecileri kasten hedef almış olabileceğine dair giderek artan kanıtlar var" dedi.

Grup, İsrail'in 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyine düzenlediği ve Reuters muhabiri Issam Abdallah'ın ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının hukuka aykırı ve "görünüşe göre kasıtlı" olduğunu iddia etti.

Ayrıca İsrail ordusunun 7 Ocak'ta gazetecilerin içinde bulunduğu bir aracı kasten hedef alıp iki gazetecinin ölümüne, üçüncüsünün de ağır yaralanmasına neden olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Grup, "Gazetecilerin hedef gözetilerek ya da ayırt edilmeden öldürülmesi, kasıtlı ya da pervasızca gerçekleştirilmesi halinde, bir savaş suçudur. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gazetecinin öldürülmesi şoke edici ve korkunç" ifadelerini kullandı.

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Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre 6 Şubat 2024 itibarıyla, İsrail'in katliamlarında en az 85 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Öldürülenler arasında 78 Filistinli, 4 İsrailli ve üç Lübnanlı bulunuyor. CPJ, bunlardan 4'ünün 7 Ekim'de Hamas tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yorum için İsrail ordusuyla temasa geçildi ancak henüz yanıt alınamadı.

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