Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian, Independent 12.02.2024 08:05

Fransa'da "akıllı telefon istilasına" karşı resmi adım atıldı

Fransa'nın küçük kasabası Seine-Port'ta yapılan oylamayla kamusal alanlarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Bu adım, Batı Avrupa ülkesi için bir ilk anlamına geliyor.

Fransa'da "akıllı telefon istilasına" karşı resmi adım atıldı

Akıllı telefonların geçmişi çok eskiye dayanmasa da bu cihazlar neredeyse tüm dünyayı sardı. Yeni bir iletişim devrimini sağlayan teknoloji, diğer yandan pek çok kişinin sinirini fazlasıyla bozuyor.

Fransa'da iki binden az kişinin yaşadığı Seine-Port'ta bu konuda adım atılarak önceki haftasonu referandum düzenlendi. Halk, kamusal alanlarda artık akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasının istendiğini oylarıyla gösterdi.  

Sokakta yürürken, parktaki banklarda otururken, kafede bir şeyler içip restoranlarda yemek yerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak bu kasabada kağıt üstünde yasak.

Yolunu kaybedenlerin elektronik cihazdaki harita yerine çevredekilerin yardımına başvurması talep ediliyor.

Alınan kararla birlikte çocukların gündüzleri, yemek yerken ve gece uyumadan önce bu cihazları kullanmalarının da istenmediği net bir şekilde vurgulandı. Eğer ebeveynler çocuklarının 15 yaşına kadar akıllı telefon kullanmayacağına dair yazılı taahhütte bulunursa ufaklıklara eski tip ev telefonu da verilecek.

Oylamaya yalnızca 277 kişi katılırken bunların yüzde 54'ü yasağı destekledi.

Ulusal yasalarda böyle bir madde olmadığı için polis telefon kullananlara ceza kesemeyecek. Ancak planlara göre teşvik edilecek olan dükkan sahipleri, telefon kullanımını sınırlandırmaları için müşterilerini nazikçe uyaracak.

Belediye başkanı, gözlerini ekrandan ayırmaları durumunda canlarının sıkılacağını söyleyen gençlere bir film kulübü, kitap takası olanağı ve spor tesisi sözü verdi.

Fransa'da akıllı telefon bağımlılığı, siyasi arenada gün geçtikçe daha çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzmanlara danışarak özellikle ufak çocukların kullanımına dair görüş alacaklarını geçen ay duyurmuştu. 

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Avrupa'nın en derin madeni, yerçekimi bataryasına dönüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Avrupa'nın en derin madeni, yerçekimi bataryasına dönüşecek
07:58
Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular
07:26
Deprem sonrası sarılan yaralar "Umut Sokağı" belgeselinde anlatıldı
07:17
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
07:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor
07:12
Aşı olmasına sinirlendi babasını döverek öldürdü
Meteoroloji'den 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı
Meteoroloji'den 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı
FOTO FOKUS
Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular
Otomobile çarpan uçaktan kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ