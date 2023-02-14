Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem
Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Drobeta-Turnu Severin kentinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedildiği kaydediliyor.
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