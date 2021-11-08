Romanya’nın Prahova ilinde bir anne ayı ve yavrusu şehre indi, ortalığı birbirine kattı.

Evlerin arasındaki patika yol, adeta korku tüneline dönüştü. Oradan geçmek isteyen bölge sakinleri ayılarla burun buruna geldi.

Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayılardan habersiz bir kadın ise merdivenleri tırmandıktan saniyeler sonra işte böyle görüntülendi.

Can havliyle ayılardan kaçan bir başka kadın da kendini bahçeye zor attı. Ayılar insanları kovalamakla yetinmedi. Evleri çevreleyen çitlere de zarar verdi.

Romanya’da bu tür olaylara zaman zaman rastlanıyor. Ülke genelinde vahşi doğada 6 bin boz ayı bulunduğu tahmin ediliyor.