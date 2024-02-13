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Dünya
AA 13.02.2024 23:51

Romanya'da 100'ü aşkın sağlık tesisine fidye yazılımı saldırısı

Romanya'da "fidye yazılım saldırısı" nedeniyle 100'den fazla sağlık tesisi ve hastanenin sağlık yönetim sistemi çalışamaz duruma geldi.

Romanya'da 100'ü aşkın sağlık tesisine fidye yazılımı saldırısı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

BBC'nin haberine göre, bilgisayar korsanları ülke genelinde aralarında çocuk ve acil durum hastanelerinin de yer aldığı onlarca sağlık kuruluşunu hedef aldı.

Romanya Sağlık Bakanlığı, saldırının büyük ölçüde dün gece gerçekleştiğini ve ülkede yaygın olarak kullanılan bir tıbbi bilgi sistemini hedef aldığını açıkladı.

Fidye yazılım saldırısında 25 hastane ve 79 sağlık tesisinin sistemleri çalışamaz hale gelirken tedbir amacıyla diğer tesislerin sistemleri devre dışı bırakıldı.

Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların kilidini açmak için yaklaşık 165 bin dolar değerinde olan 3,5 Bitcoin talep etti.

Yetkililer kötü amaçlı yazılımın türünün belirlendiği ancak sorumluların kimliğinin araştırıldığını belirterek, olaya ilişkin kapsamlı soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

İngiltere'de de 2017'de benzer bir saldırı nedeniyle 80 sağlık kuruluşunda sistem sekteye uğramış, yaklaşık 7000 randevu iptal edilmiş veya yeniden düzenlenmişti.

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