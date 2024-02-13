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Dünya
AA 13.02.2024 23:30

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yönelik vahşet suçları ve ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı
[Fotograf: AA]

BM raportörleri tarafından ortak imzayla yapılan açıklamada, ülkeler tarafından Gazze'deki savaş bağlamında insan haklarını korumaya çalışan ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini savunan sivil topluma uygulanan aşırı kısıtlamaların doğru olmadığı, bu durumun, devletlerin uluslararası hukuk kapsamındaki soykırım ve vahşet suçlarını önleme yükümlülüğüne de aykırı olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplumun Gazze'deki acımasız çatışmaları sona erdirecek ve işgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail'de işlenen zulümlerin hesap verebilirliğini sağlayacak bir ateşkesin müzakere edilmesi yönünde adımlar attığı hatırlatılan açıklamada, ülkelere, barışçıl toplanma ve toplanma özgürlüğü haklarına saygı duyma ve bunları mümkün kılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkelerin, terörizm, nefret söylemi, antisemitizmle mücadele veya ulusal güvenlikle alacağı tedbirlerin, protestoculara karşı aşırı kısıtlamalarla ve misillemelerle sonuçlanmamasını sağlaması gerektiği aktarılarak, "Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yönelik vahşet suçlarının ve ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için barışçıl protestolara izin verilmesi hayati önem taşıyor." denildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

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