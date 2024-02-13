UAD: Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle yeni tedbir talebinde bulundu

UAD'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika, İsrail'in Refah kentine planladığı saldırı nedeniyle yeni tedbirlere hükmedilmesi için başvuru yaptı.

Güney Afrika'nın başvurusuna göre, İsrail'in Refah kentine planladığı saldırı büyük çaplı öldürme, zarar verme ve yıkım eylemlerine neden olacak ve bu, hem Divan'ın 26 Ocak tarihli ihtiyati tedbir kararlarının hem de Soykırım Sözleşmesi'nin ciddi ve telafisi mümkün olmayan şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Güney Afrika'nın başvurusunda, UAD İç Tüzüğü'nün 75. Maddesi uyarınca davanın her aşamasında tedbir kararlarına hükmedebileceği ifade edilirken, 26 Ocak'tan bu yana Gazze'deki durumda Mahkeme'nin acil dikkatini gerektiren önemli gelişmeler olduğu vurgulandı.

Normalde 280 bin kişinin yaşadığı Refah'ta şu anda yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu yaklaşık 1,4 milyon kişinin çoğunlukla derme çatma çadırlarda yaşadığına işaret edilen başvuruda, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin "Refah'taki Filistinli nüfusun tahliyesi için 'hiçbir seçenek' olmadığı" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunuldu.

Başvuruya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu, Refah'taki insani drama dikkati çekiyor.

Başvurusunda, UAD'nin ciddi zararlara yol açabilecek çok acil durumlarda duruşma yapmaya ihtiyaç duymaksızın derhal tedbir kararlarına hükmedebileceğini belirten Güney Afrika, Divan'ın bu yetkiyi kullanarak, İsrail'in Refah'taki saldırılarına ilişkin yeni tedbir kararına hükmetmesini talep etti.

Güney Afrika, Divan'ın daha önce ABD'de idam edilmek üzere olan Alman vatandaşı Karl LaGrand için bir günde tedbir kararına hükmettiğini hatırlattı.

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı; planlanan kara saldırısı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.​​​​​​​