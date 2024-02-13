Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.02.2024 23:50

Senegal'de muhalefet 17 Şubat'ta sokağa çıkıyor

Senegal'de muhalefet, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine tepki olarak 17 Şubat'ta tüm ülkede gösteri düzenleyecek.

Senegal'de muhalefet 17 Şubat'ta sokağa çıkıyor
[Fotograf: AFP]

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ünün desteklediği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli kolektif, 17 Şubat'ta başta Dakar olmak üzere birçok kentte eylem çağrısı yaptı.

Kolektifin bugün Dakar'da düzenleyeceği eylem, valilikten izin çıkmadığı için iptal edildi.

Olası sokak olaylarının önüne geçmek için ülke çapında mobil veri kesintisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için 9 Şubat'ta ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Ülke çapındaki gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

ETİKETLER
Senegal
Sıradaki Haber
Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:01
İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi
23:53
Romanya'da 100'ü aşkın sağlık tesisine fidye yazılımı saldırısı
23:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir
23:49
Pakistan'da koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaşı sağlandı
23:32
BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı
23:44
Antalya'da selden etkilenen bölgede DSİ ve OGM’ye ait 130 iş makinesi aralıksız çalışıyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ