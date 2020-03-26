Söz konusu açıklamayı Romanya Başbakanı Ludovic Orban yaptı.

Orban, Sağlık Bakanı Costache'nin istifa ettiğini, yerine Bakan Yardımcısı Nelu Tataru'nun getirildiğini belirtti.

Costache'nin ülkedeki koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle istifa ettiği iddia ediliyor.

Romanya'da Covid-19 salgınında şu ana kadar 13 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 906'ya ulaşmış durumda.