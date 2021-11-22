Roma'da yaşanan temizlik sorununa çözüm aranıyor.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, 9 Ocak'a kadar işe düzenli giden çöp toplayıcılarına 360 euro ikramiye ödeneceğini açıkladı.

Çalışanlara işe gittikleri için ekstra para ödülü verilmesi sağ partiler tarafından eleştirildi.

Uygulamaya "Dürüstlük için rüşvet" yorumu yapıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yeni seçilen Belediye Başkanı Gualtieri, başkentin Noel tatiline kadar temizleneceğine dair söz vermişti.

İtalyan basınına göre, Roma'da temizlikten sorumlu "AMA" şirketinin 7 bin çalışanı bulunuyor.

Bu şirketin günde ortalama bin çalışanı çeşitli mazeretlerle işe gitmiyor.