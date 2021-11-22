Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Roma'da işe düzenli giden temizlik personeline ikramiye verilecek
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'nın başkenti Roma sokaklarında aylardır çözülemeyen temizlik sorunu için sıra dışı bir adım atıldı. Kentin yeni belediye başkanı, işe düzenli giden çöp toplayıcılarına ikramiye verileceğini açıkladı.
Roma'da yaşanan temizlik sorununa çözüm aranıyor.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, 9 Ocak'a kadar işe düzenli giden çöp toplayıcılarına 360 euro ikramiye ödeneceğini açıkladı.
Çalışanlara işe gittikleri için ekstra para ödülü verilmesi sağ partiler tarafından eleştirildi.
Uygulamaya "Dürüstlük için rüşvet" yorumu yapıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Yeni seçilen Belediye Başkanı Gualtieri, başkentin Noel tatiline kadar temizleneceğine dair söz vermişti.
İtalyan basınına göre, Roma'da temizlikten sorumlu "AMA" şirketinin 7 bin çalışanı bulunuyor.
Bu şirketin günde ortalama bin çalışanı çeşitli mazeretlerle işe gitmiyor.
Etiketler: İtalya
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