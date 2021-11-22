Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde Noel geçidi sırasında trafiğe kapalı caddede yürüyüş devam ederken bir otomobil hızla kalabalığın içine girdi.

Görüntülerde aracın birçok kişiye çarpmasına rağmen yavaşlamayıp hızla devam ettiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.





[Fotoğraf: AFP]

Olayda şu ana kadar 5 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıkladı.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

[Fotoğraf: AFP]

Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.