Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 05:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters
ABD'de bir araç kalabalığa daldı: 5 ölü, 40'tan fazla yaralı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir SUV araç, kalabalığın arasına daldı. Polis, olayda 5 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.
Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde Noel geçidi sırasında trafiğe kapalı caddede yürüyüş devam ederken bir otomobil hızla kalabalığın içine girdi.
Görüntülerde aracın birçok kişiye çarpmasına rağmen yavaşlamayıp hızla devam ettiği görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.
[Fotoğraf: AFP]
Olayda şu ana kadar 5 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı açıkladı.
Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.
[Fotoğraf: AFP]
Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.
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