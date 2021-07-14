Zamanında toplanamayan çöpler, çöpten oluşan yığınlar...

İtalya'nın başkenti Roma'da çöp krizi bir kez daha alevlendi.

Şehirde toplanamayan çöplerin yol açtığı sorun, bu yaz yeniden yaşanıyor.

Çöp depolama alanı yetersiz

Roma'da biriken çöpler genellikle kent dışına gönderiliyor. Ancak başkentin bulunduğu Lazio bölgesinde çöp depolama alanı yetersiz. Bu da çöplerin toplanması ve taşınmasında gecikmelere neden oluyor.

Şehirde ağır bir koku oluştu

Şehir adeta açık hava çöplüğüne dönmüş durumda. Sıcaklığın da artması ile şehirde ağır bir koku yayılıyor.

Kent halkı da, yetkililerin duruma çözüm bulamamasına tepkili.

Daha önceki yıllarda yaşanan krizde gönüllüler devreye girmiş, çöp taşıma işine yardım etmişlerdi.