Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Roma'da çöp dağları oluştu
İtalya'nın başkenti Roma'da yine çöp krizi yaşanıyor. Havaların ısınması ile birlikte şehirde yayılan ağır koku hayatı da olumsuz etkiliyor.
Zamanında toplanamayan çöpler, çöpten oluşan yığınlar...
İtalya'nın başkenti Roma'da çöp krizi bir kez daha alevlendi.
Şehirde toplanamayan çöplerin yol açtığı sorun, bu yaz yeniden yaşanıyor.
Çöp depolama alanı yetersiz
Roma'da biriken çöpler genellikle kent dışına gönderiliyor. Ancak başkentin bulunduğu Lazio bölgesinde çöp depolama alanı yetersiz. Bu da çöplerin toplanması ve taşınmasında gecikmelere neden oluyor.
Şehirde ağır bir koku oluştu
Şehir adeta açık hava çöplüğüne dönmüş durumda. Sıcaklığın da artması ile şehirde ağır bir koku yayılıyor.
Kent halkı da, yetkililerin duruma çözüm bulamamasına tepkili.
Daha önceki yıllarda yaşanan krizde gönüllüler devreye girmiş, çöp taşıma işine yardım etmişlerdi.
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