Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) hazırladığı rapora göre, ocak-haziran arasında deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalışan en az 1146 kişi öldü, bu yolu kullanan insan sayısı da yüzde 56 arttı.

Libya ile İtalya arasındaki Orta Akdeniz rotasının, 741 can alarak en ölümcül rota olduğu belirtilen raporda, Batı Afrika ve İspanya'nın Kanarya Adaları arasındaki Atlantik Okyanusu'nda en az 250, İspanya'ya giden Batı Akdeniz güzergahında en az 149, Yunanistan'a giden Doğu Akdeniz güzergahında ise en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, birçok gemi enkazının bildirilmediğine ve bazı kazaların tespit edilemediğine dikkati çekilerek, Avrupa'ya giden deniz yollarındaki gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı.

"Bu insanlar böylesine tehlikeli bir yolculukta terk edilemez"

Raporda görüşüne yer verilen IOM Sözcüsü Safa Msehli, "uluslararası sularda Avrupa devletleri öncülüğünde ön alıcı arama ve kurtarma operasyonlarının olmamasının ve STK'lar üzerindeki kısıtlamaların" ölümlerin ana nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Mselhi, "Bu insanlar böylesine tehlikeli bir yolculukta terk edilemezler." ifadesini kullandı.

Tunus, 2021'in ilk 6 ayında arama kurtarma operasyonlarını yüzde 90 artırırken, Libya yönetimi, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla olan 15 binden fazla erkek, kadın ve çocuğu yakalayıp geri gönderdi.

İtalyan yetkililer, Avrupa hükümetlerinin bıraktığı boşluğu doldurmak için yıllardır çalışan yardım amaçlı kurtarma gemilerini giderek daha fazla hedef alıyor ve STK'larca işletilen gemileri aylarca, bazen yıllarca alıkoyuyor.

Göçle ilgili veri ve istatistikleri izleyen Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nden (ISPI) araştırma görevlisi Matteo Villa, İtalya'nın bu yıl, STK'lar tarafından işletilen 9 gemiyi alıkoyduğunu bildirdi.

İtalya, Malta, İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri, kurtarılan ve kıyılarına getirilen göçmenlerin bakımı için defalarca diğer Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Bu yılın en ölümcül gemi kazası 22 Nisan'da gerçekleşmişti

Geçen yıl, salgın kısıtlamaları ülkeler arasında hareket etmeyi zorlaştırdığında, Avrupa'ya deniz yoluyla gelen mülteci ve göçmen sayısı 2015'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Çoğu Suriye'deki savaştan kaçanlardan oluşan 1 milyon kişi 2015'te Avrupa'ya ulaşmıştı.

Libya açıklarında, 22 Nisan'da birden fazla yardım çağrısı gönderilmesine rağmen 130 kişinin boğulduğu olay bu yılın en ölümcül gemi kazası olmuştu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından eğitilmiş donanımlı Libya sahil güvenlik gemisinin, 30 Haziran'da bir göçmen teknesini takip ederek uyarı ateşi açtığı görüntülerin ortaya çıkması tepkilere yol açmıştı.

Libya makamları, sahil güvenlik gemisinin eylemlerinin göçmenlerin hayatını tehlikeye attığını kabul etmiş ve sorumlulardan hesap soracağını bildirmişti.

İnsan hakları grupları son yıllarda, göçmenlerin ve mültecilerin Libya sahil güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, insani koşulların yetersiz olduğu gözaltı merkezlerinde kötü muamele, işkence ve istismara maruz kaldığını açıklamıştı.