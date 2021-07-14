Dünyanın en büyük metropollerinden New York her geçen gün daha güvensiz bir yer haline geliyor.

Şehirde geçen yılın aynı dönemine göre silahlı saldırılarda yüzde 73 artış yaşandı.

Sadece 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün kutlandığı hafta sonu 51 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Hırsızlık olayları da yaklaşık yüzde 50 arttı.

Tehlikenin merkezi: Bronx

"New York'un en tehlikeli yeri neresi?" sorusunun cevabı Harlem olurdu. Polisin bile giremediği Harlem, birçok filme konu oldu. Ancak bu sorunun yanıtı son yıllarda değişmeye başladı. Bronx, New York'ta adeta suçun merkezi haline geldi.

140 milyon dolarlık ek bütçe

New York Valisi Andrew Cuomo da, özellikle silahlı şiddetle mücadele için acil durum ilan etti.

Silahlı saldırıların azaltılabilmesi için yapılacak çalışmalar için de yaklaşık 140 milyon dolarlık ek bütçe ayrılacak.

Kamera: Barbaros Sayılgan