Yeni başlayan pilot uygulamada tüm işlemler robot tarafından yapılıyor.

Uygulama benzin platformuna monte edilip sensörlerle donatılmış bir robotik koldan oluşuyor.

Siparişi telefondaki uygulama üzerinden alan robot önce benzin kapağını açıyor.

Daha sonra ise pompayı kendi başına depoya koyup dolum işlemini yapıyor.

Dolum tamamlandıktan sonra da kapağı tekrar kapatıp aracı harekete hazır hale getiriyor.

30 bin istasyonda görev alması hedefleniyor

Robotik pompacı tüm bu işlemi 3 dakika içerisinde tamamlayabiliyor.

Bu da dolum işlemini insan işçiyle aynı sürede tamamlayabildiği anlamına geliyor.

Robot dolum sırasında herhangi bir yaya veya araca benzin sıçramasına engel olarak da sensörlerle destekleniyor.

Uygulama henüz pilot test aşamasında.

Ancak robotik benzin pompacılarının önümüzdeki dönemde ülkedeki 30 bin istasyonda görev alması hedefleniyor.