Ülke basınındaki habere göre, Rajkot ve Jamnagar bölgelerinde şiddetli yağış sele neden oldu.

3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin kaybolduğunu bildiren yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Kayıpları arama çalışmaları başlatıldı, eğitime de ara verildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Gujarat'ta yağışların 18 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.