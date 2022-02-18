Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.

Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi.

Interfax haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber ajansı Reuters, Donetsk'te büyük bir patlamanın meydana geldiğini öne sürdü. Yükselen Rusya-Ukrayna gerilimine dair son gelişmeleri @trthaber muhabiri Hamza Çifçi Donbas'tan aktardı.https://t.co/UV8Mpt1sIM pic.twitter.com/KXs3XKzSIh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

Basında yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tahliyeler başlamıştı.

Dünyanın gözü Kiev-Moskova hattındaki gelişmelerde. Rus medyası Luhansk'ta eğitimin durduğu, öğrencilerin ise tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın doğusunda tahliyeler başladı mı? Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı. pic.twitter.com/aQGV4QkoSn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı.

Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.