Esed rejimi güçleri, İdlib’de yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Rejimin yerle bir ettiği o yerleşim yerlerine ilk kez TRT Haber ekibi girdi.

Stratejik noktalarda bulunan yerleşim yerleri rejimin hedefinde. Han el Sübül beldesi, ticaret yolu olan M5 otobanının hemen yanı başında. Han el Sübül’de yaşayan ve evlerini terk etmek zorunda kalanların evleri, dükkanları yerle bir edildi.

Savaş suçu işleyen Esed rejimi, ibadethaneleri de hedef alıyor. Saldırıların ardından pek çok cami harabeye dönmüş durumda.

Serakıb ile rejim mevzileri arasında 70 kilometre bulunuyor

Rejimin hedef aldığı ve harabeye dönen sivil yerleşim yeri sadece Han el Sübül değil. İdlib mutabakatı gereği ticarete açılması planlanan ticaret yolları M4 ve M5 otobanının kesiştiği yerdeki Serakıb yerleşim yeri de harabe içinde.

Serakıb ile rejim mevzileri arasında 70 kilometre bulunuyor. Esed güçleri burada yaşayan sivilleri gözetmeksizin otobanı kontrol altına almak için bu bölgeye saldırıyor.

Serakıb, İdlib şehir merkezine ulaşmak için de kilit nokta. Savaş öncesi 40 bine yakın sivilin yaşadığı ilçede şimdi neredeyse kimse yok. Kimi bir kaç eşyasını kurtarma derdinde, kimi yıkıntılar içinde yaşamaya çalışıyor, yurdunu terk etmek istemiyor.

Sivil yerleşim yerlerine bombardıman sürüyor

Rejim saldırılarıyla yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Esed rejimi, terörle mücadele ettiğini, saldırılarını bu yönde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ancak sahadaki durum gerçeği gözler önüne seriyor. Hastaneler, okullar, ibadethaneler, sivil yerleşim yerlerine bombardıman sürüyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin