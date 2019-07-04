Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP ile AB Konseyi arasında gerginlik olmaması gerektiğini, iki kurumun da Avrupa demokrasisini temsil ettiğini vurguladı.

"Avrupa'yı geliştirmek" için iki kurumun iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Tusk, "Yeni başkanlık atamaları için AP temsilcileriyle yakın diyalog yürüttüm. Bunu sadece kuruma olan saygımdan değil, aynı zamanda ortak bir kararda buluşmak için yaptım" diye konuştu.

"Doğu Avrupa daha iyi temsil edilebilir"

Tusk, AB Konseyinin ilk defa üst düzey pozisyonlar için iki kadını aday gösterdiğinin altını çizerek "Umarım bu karar AP'nin görüşlerini olumlu bir şekilde etkiler" dedi.

Avrupa'nın ancak birlikte hareket ederek küresel güçleri dengeleyebileceğini kaydeden Tusk, varılan anlaşmanın tüm üye ülkeleri dahil ettiğini ancak coğrafi çeşitlilik açısından Doğu Avrupa ülkelerinin daha iyi temsil edilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor.

AP üyelerinin oylamayı 16 Temmuz'da yapması bekleniyor.

Kaynak: AA