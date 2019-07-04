Rus yatırımcılar, Limasol’da kilise inşa edilmesi için Rumlara para gönderdi.
Kilise yapılmadı, paradan da haber yok.
Konu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ana muhalefet partisi AKEL’in Genel Sekreteri Andros Kyprianoy'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’daki görüşmesinde ortaya çıktı.
Rum basınının haberine göre, Lavrov'un Limasol’da kilise inşası için uluslararası bir ticaret bankasına bazı Rus yatırımcıların gönderdiği parayı gündeme getirdi.
Lavrov, Kyprianoy'ya kilise inşa edilmediği gibi söz konusu paranın da kaybolduğunu söyledi.
“Rum yönetimine geçmişte protesto notaları göndermiştik, paranın iadesi için hükümetin harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.
Rum basını söz konusu bankaya kayyum atandığına da dikkat çekti.
Şu anki banka yönetiminin konuya ilişkin bilgisinin olmadığına yer verdi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un tutumunu eleştirdi.
“Kilise inşası için gereken miktar, dünyanın ikinci süper gücünün önde gelen siyasi kişilerini harekete geçirecek kadar olamaz” ifadesine yer verildi.
Lavrov'un konuyu gündeme getirmesi “şaşırtıcı” bulundu.
Limasol Belediye Başkanı ise belediye sınırları içinde kilise inşa edilmediğini açıkladı.
Rusya’nın Rumlardan geri istediği paranın miktarı bilinmiyor.
Kaynak: Alithia