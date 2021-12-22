Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, Eylül 2021'de AB'ye yapılan toplam iltica başvuruları, COVID-19 salgını öncesi seviyeleri geçti.

Bunlar içerisinde 2 bin 800 refakatsiz çocuk da çeşitli AB ülkelerine başvurdu. Ocak 2021'de bu rakam bin 300 olarak kaydedilmişti.

En fazla başvuru Avusturya'ya

Bu çocuklar adına 660 başvuru Avusturya'ya yapıldı. Belçika 390, Hollanda ise 300 kimsesiz çocuğun sığınması için başvuru aldı.

UNICEF'ten 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, 2020'de UNICEF kaydı altına alınan kimsesiz çocukların sayısında yüzde 142 artış olduğu ifade edilmiş, Afganistan'dan 7 bin 750'den fazla çocuğun kayıt altına alındığı duyurulmuştu.

Eurostat, Eylül 2021'de geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla 60 bin 800 kişinin ilk kez sığınma başvurusu yaptığını, bunun 13 bin 800'ünün Afgan olduğunu duyurmuştu.