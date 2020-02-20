Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcıların imhasına devam ediliyor. Hem yurt içinde, hem sınır ötesinde, güvenlik güçleri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (EOD) tarafından imha edildiği belirtildi.